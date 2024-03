Cesena. Incidente tra auto e moto, coinvolto un minorenne trasportato in ospedale per accertamenti

Ieri intorno alle 19, un incidente stradale è avvenuto tra le vie Cervese e Anna Frank a Cesena, coinvolgendo un minorenne. Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Locale di Cesena e degli operatori del 118, il ragazzo è uscito indenne dall’accaduto senza riportare lesioni gravi. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Anna Frank, coinvolgendo un’automobile guidata da una donna e una moto 125 condotta dal giovane minorenne, che si è scontrato con la Ford Fiesta mentre percorreva via Cervese in direzione Cesena-Cervia. Nonostante abbia cercato di frenare improvvisamente per evitare l’impatto, il motociclista non è riuscito a evitare la collisione. La conducente dell’auto è rimasta illesa, mentre il giovane minorenne, grazie all’uso del casco protettivo, è stato portato al pronto soccorso per accertamenti di routine, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio della Polizia Locale.