Cesena. Intervento dei Vigili del Fuoco in un’azienda: capannone invaso dal fumo, nessun ferito

Incendio questo pomeriggio in un’azienda a Cesena. La segnalazione è stata ricevuta dal 115 intorno alle 14.30. Per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Cesena, Bagno di Romagna e Forlì. Le squadre hanno raggiunto il capannone avvolto dal fumo utilizzando termocamere per individuare l’incendio e successivamente lo hanno spento. Successivamente, le squadre hanno evacuato i fumi utilizzando elettroventilatori e ripristinato le condizioni di sicurezza. Non ci sono persone ferite e sono in corso indagini per determinare le cause dell’incendio.