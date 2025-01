Cesena. Iscrizioni anno scolastico 2025-2026, tutte le informazioni per le famiglie su scadenze e servizi di pre e post scuola, mensa e trasporto scolastico

Da martedì 21 gennaio si può presentare la domanda per l’iscrizione a scuola per l’anno 2025-2026. Per farlo c’è comunque tempo fino alle ore 20:00 di lunedì 10 febbraio, come si legge nella nota ufficiale del Ministero dell’istruzione e del Merito ma anche sul sito del Comune di Cesena.

Per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali il periodo di iscrizione si prolunga fino a lunedì 10 febbraio. In questo caso la domanda deve essere presentata, esclusivamente online utilizzando le credenziali SPID o CIE, al link https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Se si riscontrano difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, ci si può recare, previa prenotazione, allo Sportello Facile (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello-facile/).

Contestualmente, potrà essere richiesta anche l’attivazione di tutti i servizi scolastici comunali (mensa, trasporto pubblico e post-scuola). Nello specifico, le iscrizioni online al servizio di mensa, con eventuale richiesta di diete speciali per esigenze di diverso tipo, dovranno essere compilate online entro il 30 giugno all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. La richiesta del servizio di mensa va presentata ogni volta che l’alunno/a cambia ordine e grado di scuola (dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado), o comunque nel momento in cui si voglia usufruire del servizio per la prima volta.

Gli altri servizi. La richiesta per il servizio di pre-scuola deve essere presentata direttamente presso le associazioni che gestiscono il servizio nei plessi scolastici. In relazione al post scuola le iscrizioni al servizio dovranno essere compilate online entro il 30 giugno 2025 all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Anche in questo caso, qualora dovessero esserci difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, ci si potrà rivolgere, previa prenotazione, allo Sportello Facile del Comune. Per finire, le iscrizioni al servizio di trasporto dovranno essere compilate online entro il 31 maggio 2025 all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Per conoscere le scuole in cui è attivato il servizio di trasporto vai al link: https://serviziweb.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/trasp-scolastico/. Il servizio di trasporto scolastico è gratuito.

Per tutte le informazioni si rimanda al sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/iscrizioni-anno-scolastico-2025-2026/.

Cesena, 23 gennaio 2025