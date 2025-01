Cesena. Lavori di manutenzione lungo le vie Montebellino e Formignano

Le modifiche temporanee alla viabilità saranno valide a partire da mercoledì

A partire da mercoledì 22 gennaio lungo le vie Montebellino e Formignano saranno eseguiti interventi di manutenzione ordinaria che riguarderanno prevalentemente l’area della scarpata. Al fine di consentire alla ditta B&B di Bartolini Bernardo e Samuele s.n.c. di Bagno di Romagna di eseguire i lavori con sicurezza e senza intralcio, nelle vie interessate la circolazione sarà modificata attraverso un senso unico alternato con semaforo o movieri.

Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore per l’intera durata dei lavori (indicativamente fino a venerdì 31 gennaio). La presenza del cantiere sarà indicata in loco da apposita segnaletica stradale di lavori in corso

Cesena, 20 gennaio 2025