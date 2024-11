Cesena. Lo Squacquerone di Romagna D.O.P. trionfa agli Italian Cheese Awards 2024

Lo Squacquerone di Romagna D.O.P. della Centrale del Latte di Cesena si è aggiudicato il primo premio agli Italian Cheese Awards 2024, il più prestigioso riconoscimento dedicato ai formaggi italiani. La finale si è svolta ad Ancona il 10 novembre, con la Centrale del Latte che ha partecipato insieme a 34 altre realtà casearie da tutta Italia.

L’Italian Cheese Awards promuove e valorizza le eccellenze casearie realizzate con latte interamente italiano. La selezione finale è stata preceduta da un processo di nomination che ha coinvolto il pubblico durante l’evento “Formaggio in Villa 2024” tenutosi ad aprile, integrato dal giudizio di una giuria composta da 19 esperti e giornalisti del settore.

In totale, sono stati assegnati 17 premi in diverse categorie, tra cui il “Freschissimo”, dove lo Squacquerone si è confrontato con prodotti come Creamymousse di Puglia Lat e Primo Sale di pecora de I Sapori del Latte di Sicilia.

Il Direttore Daniele Bazzocchi e il Presidente Renzo Bagnolini hanno espresso la loro soddisfazione, sottolineando l’importanza del riconoscimento nel rappresentare il lavoro quotidiano dell’azienda e la valorizzazione del territorio. “Lo Squacquerone di Romagna è il nostro formaggio di punta, simbolo della nostra identità romagnola e della qualità del latte a km0,” hanno dichiarato.

Questo formaggio ha radici storiche che risalgono al 1800 ed ha ricevuto la certificazione D.O.P. nel 2012. La sua produzione si estende su un territorio che include diverse province dell’Emilia-Romagna. Realizzato con latte vaccino proveniente da allevamenti locali, lo Squacquerone si distingue per la sua consistenza cremosa, l’elevata spalmabilità e per un sapore dolce e leggermente acidulo, rendendolo l’accompagnamento ideale per la tradizionale piadina romagnola.