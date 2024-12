Cesena. L’Unità di Anestesia e Rianimazione del Bufalini avvia una raccolta fondi in memoria del dottor Emanuele Russo

CESENA. L’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe in onore del dottor Emanuele Russo, scomparso il 9 dicembre scorso a Napoli a causa di un malore. Russo, 47 anni, si era trasferito a Cesena nel 2006, dove ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del reparto, diventando responsabile della Terapia Intensiva.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno sottolineato non solo le abilità professionali del medico, ma anche il suo impegno come marito e padre. La moglie Claudia, infermiera anch’essa presso il Bufalini, e le loro figlie hanno ricevuto il supporto della comunità, che ha risposto con generosità alla raccolta, raggiungendo in pochi giorni la somma di 18.800 euro grazie a 240 donazioni.

Nel messaggio di appello per la raccolta, si evidenzia come Emanuele Russo abbia dedicato la sua vita alla cura dei pazienti e alla ricerca per il miglioramento delle pratiche sanitarie. La campagna si propone di onorare la sua memoria e il suo contributo alla comunità, con la consapevolezza che nessun gesto potrà mai riempire il vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa.

Per chi desidera partecipare all’iniziativa, è possibile contribuire attraverso il seguente link: GoFundMe – In memoria di Lele Russo