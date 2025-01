Cesena. Mani in pasta: piccoli chef gluten free. Alla scuola di cucina Icook prende avvio una nuova esperienza con Cristina Lunardini

Mani in pasta, tra i fornelli. Sabato 1° febbraio alla scuola ‘ICOOK Taste&Share’ (via Leonardo Lucchi, 285) prenderà avvio un corso di cucina per piccoli chef gluten free proposto da A.I.C. Cesena e patrocinato dal Comune di Cesena. Alla realizzazione dell’iniziativa contribuiscono inoltre farmacia Santini che si occupa della fornitura di farina senza glutine e Spazio Conad Montefiore che contribuisce ad arricchire la dispensa con altri ingredienti. La prima lezione avrà inizio alle ore 14:30 e sarà rivolta a partecipanti dagli 8 ai 14 anni.

I piccoli chef, che saranno guidati dalla chef Cristina Lunardini, spesso ospite al programma Rai ‘È sempre Mezzogiorno’ condotto da Antonella Clerici, prepareranno due ricette: piadina romagnola e crostata. Da parte loro i genitori dei partecipanti potranno godersi il corso comodamente seduti nella sala convegni comunicante con i locali cucina.

Per prenotazioni si consiglia di collegarsi al sito Icook (https://www.icook.it/) pagando la quota di partecipazione anticipatamente pari a 20 euro.

Cesena, 16 gennaio 2025