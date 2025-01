Cesena. Mente attiva a Casa Bufalini: quattro laboratori gratuiti per allenare la memoria

Avvio degli incontro giovedì 13 febbraio | Su prenotazione

A Casa Bufalini prende il via il 13 febbraio un ciclo di incontri di ginnastica per la mente dedicato alla silver generation, pensato per allenare la memoria, l’attenzione, il linguaggio e il ragionamento.

È il corso ‘Mente Attiva’, progetto che ha lo scopo di migliorare le capacità cognitive dell’anziano tramite una serie di incontri di gruppo, durante i quali verranno proposti degli esercizi specifici per allenare le funzioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento), sviluppare competenze digitali base (posta elettronica, fotocamera, funzionalità Whatsapp) e lavorare sugli aspetti legati alla motivazione e all’autostima.

I quattro laboratori si terranno nelle giornate di giovedì del 13, 20, 27 febbraio e del 6 marzo, dalle ore 17:00 alle 18:00. Nel corso degli incontri programmati ciascun partecipante potrà imparare ad utilizzare al meglio le risorse di cui è dotato e apprendere nuove strategie cognitive. Verranno proposti esercizi scritti, a voce, con videoproiettore ed attività di gruppo, per valorizzare al meglio le capacità di ogni partecipante.

L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Open lab: il digitale incontra le periferie’, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna: è possibile partecipare ad uno e più incontri, anche se si suggerisce la partecipazione a tutti gli eventi così da ottenere i massimi benefici delle attività.

I laboratori sono gratuiti, ma è richiesta l’iscrizione contattando l’indirizzo info@casabufalini.it.

Cesena, 22 gennaio 2025

