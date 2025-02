Cesena. Nuovi corsi di lingua italiana per stranieri al Centro interculturale MoviMenti

Tutte le informazioni per le iscrizioni

Come ogni anno, il Centro interculturale ‘MoviMenti’ organizza nuovi cicli di lezioni gratuite di lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri. Gli incontri, proposti per offrire opportunità di incontro, di informazione e di orientamento, in particolare alle donne immigrate, si terranno nelle diverse sedi dei comuni di Cesena (dove è previsto inoltre uno “spazio giochi” per bambini per favorire la partecipazione delle mamme), Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Sarsina, con la collaborazione di insegnanti volontari. A Cesena la sede di riferimento si trova in Corso Ubaldo Comandini, 7.

I corsi si svilupperanno da gennaio a maggio, e saranno divisi per livelli. È possibile iscriversi direttamente nella sede del corso durante l’orario di lezione. Per informazioni rivolgersi telefonicamente al Centro interculturale ‘MoviMenti’ al numero 0547 20059 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Cesena, 5 febbraio 2025