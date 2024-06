Filippo Zanella, il fisioterapista cesenate di 47 anni, è riuscito finalmente a riabbracciare sua figlia dopo mesi di angoscia. La bambina era partita con la madre alla fine di settembre 2021 e da allora il padre non aveva più notizie di lei. Grazie alla sua determinazione e al suo impegno, è riuscito a trovare la bambina a Rzeszòv, in Polonia, dove si era rifugiata insieme alla madre. In una conferenza stampa emozionante, Filippo ha raccontato la sua incredibile storia di amore e coraggio.