Cesena. Quindici giorni di sospensione per un bar: è il punto di ritrovo per pregiudicati

Il Questore di Cesena, Claudio Mastromattei, ha deciso di sospendere l’attività di un bar della città per quindici giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Questo locale era diventato un punto di ritrovo per individui con precedenti penali e era spesso teatro di disordini. Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini e controlli da parte del personale del Commissariato di Cesena, è emerso che il bar rappresentava una fonte di preoccupazione per l’intero quartiere. Gli investigatori del commissariato hanno condotto un’indagine approfondita, consultando banche dati e visionando registrazioni delle telecamere a circuito chiuso. La sospensione della licenza per la somministrazione di cibi e bevande è stata presa con l’obiettivo di dissuadere e prevenire ulteriori situazioni di pericolo sociale nel quartiere, che ormai è esausto della situazione.