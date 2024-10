Cesena. Ricostruzione post-alluvione. Tre nuove ordinanze firmate dal Commissario Figliuolo: ecco gli interventi che partiranno sul territorio

Aggiornamento puntuale dei lavori di ricostruzione e ripristino in capo al Comune e ad altri Enti locali

La Struttura commissariale ha emanato tre nuove ordinanze (numero 33, 34 e 35) relative all’attuazione di ulteriori interventi post-alluvione di ricostruzione, di ripristino e di riparazione e alla semplificazione per l’assunzione di personale tecnico o amministrativo.

Sul fronte della ricostruzione, per quanto riguarda il Comune di Cesena come soggetto attuatore sono 9 i progetti citati: 3 di questi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mentre i restanti 6 hanno visto una rimodulazione del finanziamento già assegnato.

Nei primi rientrano: la messa in sicurezza idraulica della frazione di Bulgarnò tramite adeguamento delle reti scolanti quali fossi mediante risagomatura idraulica, deviazioni e implementazioni delle reti (per un importo di 1,2 milioni di euro); l’adeguamento idraulico delle fogne a Borgo delle Rose (350.000 euro); il rifacimento di 5 ponti sul Rio Granarolo, con conseguente messa in sicurezza sia idraulica che statica (1,5 milioni di euro).

Gli interventi (già effettuati o prossimi all’avvio), il cui importo è stato rimodulato, riguardano la messa in sicurezza della viabilità mediante interventi di ripristino frane nelle vie Castello di Carpineta (250.000 euro), Casalbono (200.000 euro), San Tomaso-Rio Marano (85.000 euro), Fornasaccia (350.000 euro) e Montereale (400.000 euro); e l’adeguamento delle reti di fognatura bianca con sostituzione delle condotte non più idonee o compromesse dall’evento di piena del maggio 2023 in zona ex Zuccherificio (2,5 milioni di euro).

Restando sul fronte collinare delle frane, per il momento restano esclusi importanti interventi di messa in sicurezza (la cui richiesta di finanziamento è già stata presentata dal Comune di Cesena a marzo) in: via Santa Lucia (1,5 milioni di euro), via del Tunnel (300.000 euro), via San Mamante (1,1 milioni di euro), via Baccareto (900.000 euro), per un totale di 3,8 milioni di euro di risorse necessarie ad intervenire.

A seguito delle risorse stanziate con queste ordinanze si segnalano poi interventi che non spettano al Comune di Cesena ma che hanno incidenza sul territorio comunale. Si tratta di risorse assegnate a:

ANAS (2.080.000 di euro) per interventi di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti tecnologici a servizio della galleria “Le Vigne” (tunnel della Secante), colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Hera (500.000 euro) per interferenza da modificare (tramite spostamento di una condotta) per officiosità nel fiume Savio nella golena ex Zuccherificio.

Consorzi Stradali Riuniti (2,9 milioni di euro) per interventi sulle strade di propria competenza a: Pievesestina (via Benzi e Fiume di Sant’Andrea); Borello-San Carlo (via Bertozzi e via Corella); Rio Marano (via Ridolfi e via Tranzano); Calabrina (via Confine di San Giorgio e via Bel Pavone); Saiano (via Cimadori e zona Cà Magni); Ronta-San Martino in Fiume (via Masiera 1°, tratto da Via Cerchia di San Martino a via Rovescio); Ronta-Bagnile (via Boscone, tratto da Via Cerchia di San Martino a via Viola Boscone); San Vittore (via delle Motte, via Casetta e via Colombarda); Massa (via Monte alla Massa e via Purgatorio); Montereale (via Polignana 1°); Ponte Abbadesse (via Valirano); Settecrociari (via Bertinorese e via Cupa); Pontecucco (via Pieve di San Pietro); Osteria di Piavola (via Rovereto).

Provincia di Forlì-Cesena (7,2 milioni di euro) per interventi da eseguire sulle due strade provinciali, che incidono su Cesena: la SP74 Cesena-Sorrivoli, finanziata con 2 milioni di euro, e la SP75 Monteleone, finanziata con 5,2 milioni di euro.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (12,5 milioni di euro)

Finanziati importanti interventi di ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica del fiume Savio e torrente Borello (per un importo 4 milioni di euro), e del torrente Pisciatello (4,5 milioni di euro), che si aggiungono a quelli già iniziati in questi mesi. Vengono poi rimodulati interventi di sistemazione idraulica dei rii minori per la riduzione del rischio negli abitati del bacino del fiume Savio (1,1 milioni di euro), e di gestione della vegetazione fluviale per la riduzione del rischio idraulico a protezione dei centri abitati lungo il fiume Savio (1,6 milioni di euro). A questi interventi si sommano le opere di abbassamento delle golene e banche del tratto urbano del Savio, tra i Maceri e il ponte della ferrovia, corrispondenti a 1,3 milioni di euro.

Assunzione di personale tecnico/amministrativo

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza 34/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione, si semplificano inoltre le modalità di reclutamento delle risorse umane da destinare al Comune di Cesena e all’Unione Valle Savio. Questo atto consente di attingere da graduatorie vigenti (se ve ne è la possibilità) e in caso di insufficienza ammette una procedura semplificata per la formazione di graduatorie mediante soli titoli e previo colloquio. Allo stato attuale le esigenze ancora da soddisfare riguardano:

1 Comune di Cesena: n. 3 Funzionari Tecnici – n. 2 Istruttori Tecnici;

2 Unione Valle Savio: n. 2 Funzionari Tecnici – n- 2 Istruttori Tecnici;

Rispetto ai Funzionari Tecnici in assenza di graduatorie è stato dato mandato alla Provincia di avviare una procedura per un interpello unico a favore di Comune di Cesena, Comune di Forlì, Unione Rubicone, Unione Valle Savio e Unione Forlivese per oltre 30 funzionari. Per gli Istruttori Tecnici i medesimi enti attingeranno dalla graduatoria in corso di formazione da parte del Comune di Forlì.

La quasi totalità degli interventi elencati è finanziata con risorse PNRR. I tempi di esecuzione interessano l’anno 2025 e i primi mesi del 2026.

Cesena, 2 ottobre 2024