Cesena. Ruba giaccone e trova bancomat e pin: alla ricerca del ladro che fa shopping in centro

Caccia al ladro, che ieri mattina ha compiuto il suo colpo in pieno centro a Cesena. Inizialmente, è riuscito ad appropriarsi del giaccone di un abitante della città. All’interno della tasca del capo d’abbigliamento, l’uomo aveva sia il bancomat che, purtroppo, anche il rispettivo codice PIN. Il ladro ha così iniziato a effettuare acquisti in centro sia presso esercizi commerciali che presso una tabaccheria. Nel frattempo, la vittima ha iniziato a ricevere messaggi telefonici dalla sua banca che segnalavano spese in corso con il suo bancomat. Le forze di polizia si sono immediatamente recate nei luoghi degli acquisti. Verranno utilizzate le riprese delle numerose telecamere presenti per individuare il ladro.