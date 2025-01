Cesena. Sciopero di 24 ore per il personale Start Romagna: richiesta di maggiore sicurezza a bordo degli autobus

Un nuovo episodio di aggressione si è verificato sabato scorso su un autobus del Cesenate, sollevando preoccupazioni tra i lavoratori di Start Romagna. In risposta a questa situazione, i sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl e Usb hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il personale operante nel bacino Forlì-Cesena, programmato per venerdì 17 gennaio 2025.

I rappresentanti dei lavoratori denunciano che l’aggressione è solo l’ultimo di una serie di eventi che mettono a rischio la sicurezza di passeggeri, autisti e controllori. Nonostante le segnalazioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’azienda, le richieste di intervento non hanno ricevuto risposte adeguate. I lavoratori chiedono quindi misure concrete per garantire un ambiente di lavoro e di viaggio più sicuro.

In concomitanza con lo sciopero, è previsto un presidio di protesta, che si terrà intorno alle 10 davanti alla Prefettura di Forlì in piazza Ordelaffi. I sindacati fanno appello per un ascolto attivo delle loro istanze e per soluzioni tecniche e organizzative che possano migliorare la situazione.