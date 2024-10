Cesena. Scomparsa di Romano Colozzi. La nota di cordoglio del Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini

A ricordare Romano Colozzi a poche ore dall’annuncio della sua scomparsa è anche il Presidente del Consiglio comunale di Cesena, Filippo Rossini, che si unisce ai messaggi di cordoglio e di vicinanza indirizzati alla famiglia e agli amici più cari, con un particolare pensiero rivolto alla moglie Ombretta Sternini.

Esponente di spicco del mondo politico e cattolico, Colozzi è stato impegnato per anni, politicamente e culturalmente, tanto a Cesena quanto in Lombardia, dove è stato assessore. Per la Democrazia Cristiana ha ricoperto a Cesena il suo primo incarico istituzionale sedendo nel Consiglio comunale dal 1975 al 1990, per tre legislature. Successivamente è stato consigliere regionale dell’Emilia-Romagna.

“La scomparsa di Romano Colozzi – commenta il Presidente Filippo Rossini – priva la città e la sua comunità politica di un punto di riferimento colto e sagace, sempre pronto a contribuire al dibattito pubblico con l’intento di rappresentare una visione utile al raggiungimento del bene comune e il progresso politico e sociale di Cesena”.

Cesena, 25 ottobre 2024