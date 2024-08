Cesena. Scontro tra moto e bici nella serata di ieri, trasferiti in ospedale i due conducenti cesenati Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale e i sanitari del 118

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 31 luglio, alle ore 22:50, un ciclomotore Aprilia, condotto da un uomo di 51 residente a Cesena, si è scontrato con una bicicletta alla cui guida c’era un 72enne, sempre di Cesena. Entrambi i mezzi stavano circolando su via Torino in direzione Cesena quando all’altezza del distributore Enercoop si sono scontrati per cause al momento in fase di accertamento.

A seguito dell’urto entrambi i conducenti sono caduti sull’asfalto ma, a differenza del motociclista che indossava regolarmente il casco, il 72enne non avendo alcuna protezione, ha urtato la testa procurandosi una ferita importante. Entrambi sono stati soccorsi da un passante e in seguito trasferiti in ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale “Bufalini”.

La Polizia Locale di Cesena raccomanda l’uso del casco anche quando si viaggia a bordo di una bici. Una semplice caduta dal mezzo può provocare conseguenze davvero gravi.

Cesena, 1° agosto 2024