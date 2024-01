Cesena. Sistemazione frana in Via Santa Lucia, lunedì 29 inizio lavori

Da lunedì 29 gennaio, la società Ipogeo di Belluno inizierà le operazioni di sistemazione e riparazione della frana situata in via Santa Lucia, precisamente al numero civico 1912.

Per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, sarà applicato un divieto di transito in un segmento di circa 100 metri lineari nella zona interessata dall’intervento. Inoltre, il percorso che collega i quartieri di Oriola e Roversano resterà chiuso per l’intera durata dei lavori.

I lavori dovrebbero concludersi entro il mese di aprile, a seconda delle condizioni meteorologiche e di eventuali complicazioni. Una volta terminati, sarà nuovamente possibile il transito veicolare e verrà ripristinato il collegamento tra Oriola e Roversano.

Cesena, 27 gennaio 2024

Ufficio Stampa del Comune di Cesena”