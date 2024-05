Cesena. Stazione. Ancora combattimenti clandestini? Biguzzi (LEGA): giunta responsabile degrado città. Il video

Cesena, 31 mag. “Combattimento clandestino o rissa? Propendiamo per la prima ipotesi, ovvero che il video che ci è arrivato testimoni l’ultimo caso di combattimenti tra giovani che si svolgono in alcuni luoghi della città. Questa volta siamo nell’area della stazione ferroviaria, ormai diventata il punto nevralgico del degrado cittadino. Un biglietto da visita davvero poco gratificante per chi arrivi a Cesena in treno, ma soprattutto una situazione preoccupante se pensiamo che in quell’area sono presenti diversi istituti scolastici”.

Così in una nota Fabio Biguzzi, segretario della Lega di Cesena.

“Ci chiediamo se il permissivismo e il lassismo ma anche il disinteresse mostrati dalla Giunta Lattuca in questi cinque anni abbiano una qualche responsabilità nel senso di impunità che viene manifestato in città, dalle risse ai vandalismi, dallo spaccio al consumo di sostanze, dai combattimenti clandestini all’imbrattamento dei muri e all’evidente scarso rispetto per le proprietà pubbliche. Non vogliamo certamente una città militarizzata, ma ci aspettiamo che un’amministrazione pubblica abbia più il senso della sicurezza urbana e presti più attenzione alle sacche di devianza e marginalità sempre più causate dalla diseducazione o dalla mancata integrazione. Esattamente un anno fa, presentai un’interrogazione alla Giunta sui combattimenti clandestini, non credendo che fossero ‘cosa’ normale a Cesena. Sollecitai allora misure di prevenzione e controllo con il coinvolgimento delle scuole per contrastare questo fenomeno. Evidentemente la mia preoccupazione non era condivisa. Penso con apprensione a come potrà degradare la situazione a Cesena: è infatti già evidente che non potrà essere arginata né da un mero progetto di riqualificazione urbana, né da un’ininfluente iniziativa di educativa di strada”.

Fabio Biguzzi

Segretario Comunale Lega Cesena