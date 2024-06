Cesena. Sull’E45 solo e in pericolo: la brutta avventura del cane Apollo salvato dalla polizia

Il cane Apollo era in pericolo sulla E45, senza guida e rischiando di essere investito, ma grazie all’intervento rapido della polizia di Bagno di Romagna è stato salvato dalle auto in transito. Il meticcio di 3 anni si era allontanato da casa sabato mattina e si aggirava pericolosamente vicino allo svincolo di Bivio Montegelli. Gli agenti hanno bloccato il traffico in modo sicuro e hanno riportato immediatamente l’animale al suo proprietario, che finalmente ha potuto riabbracciare Apollo dopo ore di preoccupazione.