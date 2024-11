Cesena. Tragico incidente: un cane da caccia muore in un pozzo a San Carlo

Un drammatico intervento dei vigili del fuoco si è svolto nel pomeriggio di domenica a San Carlo, dove un cane da caccia è rimasto vittima di un incidente fatale. I soccorritori, divisi in tre squadre, hanno lavorato per oltre un’ora nel tentativo di recuperare l’animale, che era precipitato in un pozzo abbandonato situato in una zona incolta non lontano dal centro della frazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il cane, seguendo la traccia di un animale selvatico, si è addentrato in una fitta vegetazione, ignaro del pericolo rappresentato dal pozzo, coperto da rovi e rami. Purtroppo, dopo essere stato estratto, è stato accertato che il cane aveva subito gravi traumi e ipotermia, risultando alla fine privo di vita.

Successivamente al recupero, l’area circostante è stata ripulita dalla vegetazione e il pozzo è stato reso visibile per evitare futuri incidenti. Le autorità hanno intimato al proprietario del terreno di attuare misure di sicurezza per prevenire ulteriori tragedie, richiedendo la chiusura del pozzo.