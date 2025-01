Cesena. Un luogo dove poter programmare eventi per i giovani cesenati, il Comune di Cesena si candida al Bando Anci e punta al Foro annonario

Le politiche giovanili intraprese dall’Amministrazione comunale si ampliano interessando luoghi fisici da destinare a eventi e iniziative rivolti principalmente alla platea dei giovani. È per questa ragione che, candidandosi al nuovo Avviso Anci per la presentazione di ‘Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di immobili pubblici a giovani under 35’, il Comune guarda al Foro annonario sperimentando nuove modalità di utilizzo di questo spazio cittadino a vocazione commerciale e avanzando alcune progettualità relative alla programmazione di momenti pomeridiani e serali da vivere insieme.

Gli obiettivi di questa azione, sostenuta da apposito bando, sono due: favorire, da un lato, la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, promuovendo la cittadinanza attiva e contrastando qualunque forma di frammentazione sociale; e promuovere, dall’altro, interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità.

Interazione e rigenerazione urbana e sociale. “La candidatura a questo bando – commenta l’Assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – ci dà modo di definire un piano annuale incentrato sulla valorizzazione della partecipazione dei e delle giovani nella rigenerazione sociale dei luoghi. Per farlo, a seguito di un’interlocuzione con i gestori della struttura, abbiamo individuato la piazzetta interna del Foro annonario, spazio che ha tutte le caratteristiche per ospitare eventi pubblici e momenti aggregativi come concerti, reading, presentazioni, pensati da e rivolti a under 35. Questo Avviso infatti ci consente di sostenere iniziative con una forte connotazione di innovazione sociale e culturale e di recuperare le potenzialità di una vera piazza, intesa come un luogo di scambio, confronto e libera aggregazione. Inoltre, la mancanza in città di uno spazio pubblico per le ragazze e i ragazzi e alcune idee sul Foro sono temi emersi anche nel corso di ‘Sei la mia città’, piccolo ciclo di incontri dedicato agli studenti universitari, agli adolescenti e ai giovani adulti che mi ha consentito di raccogliere proposte e suggerimenti per una Cesena più inclusiva e in ascolto della comunità giovanile. Per queste ragioni – prosegue l’Assessora – siamo andati in questa direzione e qualora la nostra proposta dovesse ottenere un esito positivo, avremo le risorse per lavorare insieme a chi vorrà mettersi in gioco e rispondere a un bisogno condiviso sperimentando nuovi scenari all’interno del Foro Annonario”.

Cesena, 30 gennaio 2025