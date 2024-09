Cesena. Viaggiava su un’auto sottratta a un autonoleggio di Roma, mezzo sequestrato dalla Polizia Locale Il conducente, un 71enne nato a Cesena, era stato denunciato per appropriazione indebita

Nella serata di sabato 31 agosto una Fiat Panda è stata fermata dalla Polizia Locale in via Cesenatico all’altezza del distributore di carburante “Tamoil” ma dopo gli accertamenti gli agenti hanno appurato che il mezzo non apparteneva al conducente ma risultava sottratto a un autonoleggio di Roma.

Alla guida della Panda, di colore grigio, c’era un 71enne nato a Cesena ma residente in Bulgaria a cui sono stati richiesti i documenti di identità, patente e libretto del mezzo. Avviate le verifiche previste, gli agenti hanno appurato che il mezzo era registrato tra i veicoli rubati a seguito di una denuncia sporta nel mese di luglio da un incaricato di un’agenzia di autonoleggio di Roma. A carico del conducente infatti è risultato una denuncia per appropriazione indebita.

A questo punto la Polizia Locale ha provveduto al sequestro della Fiat Panda (che sarà al più presto restituita alla ditta intestataria) e della carta di circolazione.