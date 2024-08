Cesenatico. 50enne denunciato perchè coltivava marijuana sul balcone

A Cesenatico, un cinquantenne è stato denunciato dopo che la Polizia Locale ha scoperto una coltivazione di marijuana sul balcone della sua abitazione nel quartiere Madonnina. Durante un normale pattugliamento, gli agenti hanno notato tre piante di marijuana, alte quasi due metri, ben visibili sul balcone. Dopo aver confermato la natura delle piante, la Polizia Locale, supportata dall’Unità cinofila di Rimini, ha eseguito una perquisizione domiciliare il 13 agosto. Oltre alle piante, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 150 grammi di infiorescenze già essiccate e parzialmente confezionate, pronte per la vendita.

L’uomo, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori analisi. L’operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio volta a contrastare l’illegalità e lo spaccio di droga.

L’assessore Mauro Gasperini e il comandante della Polizia Locale, Alessio Rizzo, hanno espresso soddisfazione per l’efficacia dei controlli, sottolineando l’importanza del presidio costante del territorio, reso possibile anche grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine di altre città, come Rimini.