Cesenatico. Allerta per il Pisciatello, il sindaco avverte la popolazione

Il livello del torrente Pisciatello ha raggiunto un preoccupante punto critico, trovandosi a soli 40 centimetri dall’esondazione. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha lanciato un appello sui social media, invitando i cittadini a spostare le auto e a evitare di sostare in cantine o spazi interrati. Per affrontare la situazione, è stata annunciata l’apertura anticipata delle Porte Vinciane, una misura pensata per facilitare il deflusso delle acque e prevenire possibili allagamenti. La comunità è invitata a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.