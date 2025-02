Cesenatico. Colonie di Ponente: la Polizia Locale sta eseguendo il censimento delle aree abbandonate

Prosegue il lavoro degli agenti di verifica e mappatura

Cesenatico, 10 febbraio 2025_ Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico stanno eseguendo un lavoro capillare di controllo e censimento delle aree abbandonate afferenti alle Colonie di Ponente al fine di poter controllare la corretta applicazione delle norme inviare le sanzioni necessarie, quando richiesto. Il regolamento di Polizia Locale prevede che i proprietari taglino l’erba e tengano chiusi tutti gli accessi in maniera adeguata. Gli agenti – nell’ultimo controllo effettuato all’alba di qualche giorno fa – non hanno trovato significativi segni di occupazione.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Mauro Gasperini

«Ringrazio il comandante Alessio Rizzo e tutti gli agenti che stanno lavorando con professionalità e puntualità sulla zona delle colonie di Ponente. Stiamo effettuando una mappatura e un censimento delle aree afferenti alle colonie affinché le varie proprietà rispettino le regole del decoro e della sicurezza urbana», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Il lavoro della Polizia Locale è sempre prezioso per monitorare a controllare il nostro territorio, e la zona delle colonie di Ponente ne è una parte che controlliamo con attenzione e costanza per fare in modo che i vari proprietari rispettino le regole e che non si verifichino occupazioni abusive», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

