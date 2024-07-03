Cesenatico. Controlli del territorio dei carabinieri: 15enne trovato in possesso di un tirapugni in acciaio

ALL’ESITO DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE, DISPOSTO DA QUESTA COMPAGNIA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA ED EFFETTUATO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PIÙ PATTUGLIE DELLE STAZIONI DIPENDENTI, DEL N.O.RM. E DI SQUADRA DI INTERVENTO OPERATIVO DEL 5° REGGIMENTO CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI:
- 1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 186 C. 2 LETT.B DEL D.LGS.285/1992 “GUIDA IN STATO DI EBBREZZA” NEI CONFRONTI DI UN 35ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUELLA VIA SS.9 “EMILIA”, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,30 (UNOVRGTRENTA) G/L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA, AUTOVETTURA, DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA GIUNTA SUL POSTO.
- 1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 4 L.110/1975 “PORTO ABUSIVO DI ARMI E/O OGGETTI ATTI AD OFFENDERE” NEI CONFRONTI DI UN 15ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) IN QUESTA VIA MILANO, SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE, È STATO TROVATO IN POSSESSO DI UN TIRAPUGNI IN ACCIAIO DEL CUI POSSESSO NON HA FORNITO GIUSTIFICAZIONE. MINORE SUCCESSIVAMENTE AFFIDATO AL PADRE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
- 2 (DUE) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART.10 BIS DEL D.LGS. 286/1998 “INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO” NEI CONFRONTI DI UN 26ENNE MAROCCHINO ED UN 29ENNE TUNISINO, I QUALI, CONTROLLATI IN QUESTO PIAZZALE DELLA ROCCA IN QUALITA’ DI PASSEGGERI A BORDO DI AUTOVETTURA CONDOTTA DA ALTRO SOGGETTO, SONO RISULTATI IRREGOLARI SUL T.N. POICHE’ TRATTENUTISI OLTRE IL TERMINE DEI TRE MESI CONSENTITI E, PERTANTO, SONO STATI MUNITI DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N..
- 2 (DUE) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART.14 CO. 5 TER DEL D.LGS. 286/1998 “TRATTENIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL QUESTORE” NEI CONFRONTI DI:
- UN 21ENNE TUNISINO, IN ITALIA SENZA FISSA DIMORA, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTA VIA CARAVAGGIO, È RISULTATO INOTTEMPERANTE ALL’ORDINE DI ESPULSIONE EMESSO IN DATA 14.08.2023 DAL QUESTORE DI TRAPANI E, ALL’ESITO DI FORMALE IDENTIFICAZIONE, MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N.;
- UN 42ENNE SENEGALESE, IN ITALIA SENZA FISSA DIMORA, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTO VIALE CARDUCCI, È RISULTATO INOTTEMPERANTE ALL’ORDINE DI ESPULSIONE EMESSO IN DATA 29.01.2024 DAL QUESTORE DI FORLÌ E, ALL’ESITO DI FORMALE IDENTIFICAZIONE, MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N..
- 1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 651 C.P. “RIFIUTO DI INDICAZIONI SULLA PROPIA IDENTITA’ PERSONALE” NEI CONFRONTI DI UNA 33ENNE, CENSITA PENALMENTE, LA QUALE, CONTROLLATA DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM-ALIQUOTA RADIOMOBILE INTERVENUTI IN QUESTA VIA CECCHINI PRESSO IL SUPERMERCATO “CONAD”, OVE LA DONNA AVEVA TENTATO DI PERPETRARE UN FURTO DI PRODOTTI ALIMENTARI, ALLA RICHIESTA DEGLI OPERANTI SI E’ RIFIUTATA DI FORNIRE INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITA’ E DI ESIBIRE I PROPRI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE, ACCONSENTENDO SOLO DOPO REITERATE RICHIESTE E VENENDO PERTANTO DEFERITA ALL’A.G. COMPETENTE PER IL CITATO REATO.
- 7 (SETTE) VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 75 D.P.R. 309/90 ”CONDOTTE INTEGRANTI ILLECITI AMMINISTRATIVI” NEI CONFRONTI DI:
- UN 27ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DEL DIPENDENTE N.O.RM. IN QUESTO VIALE CARDUCCI MENTRE ERA ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE E VEICOLARE, E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 2 (DUE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “MARIJUANA”;
- UN 21ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DEL DIPENDENTE N.O.RM. IN QUESTO VIALE DEI MILLE, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 1 (UNO) DI SOSTANZA STUPEFACENTE TIPO “HASHISH”;
- UN 27ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) MENTRE STAVA PERCORRENDO A PIEDI QUESTO VIALE GIARDINI AL MARE, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 1 (UNO) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
- UN 27ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) LUNGO QUESTO VIALE CARDUCCI, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR.3 (TRE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “MARIJUANA”;
- UN 21ENNE ED UN 20ENNE, I QUALI, CONTROLLATI DA MILITARI DELLA STAZIONE DI GAMBETTOLA (FC) IN QUELLA VIA DEL LAVORO, SONO STATI TROVATI IN POSSESSO DI COMPLESSIVI GR. 5 (CINQUE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
- UN 21ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) LUNGO QUESTO VIALE GIOVANNI DA VERRAZZANO, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR.1 (UNO) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “MARIJUANA”.
- 4 (QUATTRO) PATENTI DI GUIDA RITIRATE;
- 19 (DICIANNOVE) INFRAZIONI AL C.D.S. CONTESTATE;
- 21 (VENTUNO) PERQUISIZIONI/ISPEZIONI PERSONALI E/O VEICOLARI EFFETTUATE;
- 182 (CENTOTTANTADUE) PERSONE CONTROLLATE;
- 5 (CINQUE) ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI.
IL COMANDANTE
(Magg. Flavio Annunziata)