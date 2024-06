Cesenatico. Controlli sul territorio da parte dei carabinieri: ritirate 9 patenti di guida

ALL’ESITO DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO SVOLTO DECORSO FINE SETTIMANA, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE, DISPOSTO DA QUESTA COMPAGNIA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA ED EFFETTUATO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PIÙ PATTUGLIE DELLE STAZIONI DIPENDENTI E DEL N.O.RM., SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI:

1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 73 C.5 DEL D.P.R. 309/90 “DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI” NEI CONFRONTI DI UN 16ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO A PIEDI IN QUESTO VIALE GIARDINI AL MARE DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CESENATICO (FC), HA SPONTANEMAENTE CONSEGNATO UN INVOLUCRO CONTENENTE GR. 1,50 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”. SUCCESSIVA PERQUISIZIONE DOMICILIARE HA CONSENTITO DI RINVENIRE ULTERIORI GR. 50,00 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”, NONCHE’ UNA BILANCINA DI PRECISIONE. AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI RITO IL MINORE E’ STATO AFFIDATO ALL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE.

2 (DUE) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART. 4 L. 110/1975 “PORTO DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE” NEI CONFRONTI DI:

-UN 25ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO IL VIALE KENNEDY DI GAMBETTOLA (FC), SOTTOPOSTO AD ISPEZIONE PERSONALE E VEICOLARE E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI N.1 (UNO) BASTONE CAVO IN FERRO AVENTE LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI CM.90 (NOVANTA) E DI N.1 (UNO) BASTONE IN LEGNO AVENTE LUNGHEZZA DI CM.50 (CINQUANTA), CUSTODITI ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO, DEL CUI POSSESSO NON HA FORNITO GIUSTIFICAZIONE;

-UN 25ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DAI MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA DI GATTEO (FC), SOTTOPOSTO AD ISPEZIONE PERSONALE E VEICOLARE E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI N.1 (UNO) COLTELLO A SERRAMANICO CON LAMA CM. 10 (DIECI) AVENTE LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI CM.20 (VENTI), DEL CUI POSSESSO NON HA FORNITO GIUSTIFICAZIONE.

7 (SETTE) DEFERIMENTI IN S.L. ART. 186 C. 2 LETT.B DEL D.LGS.285/1992 “GUIDA IN STATO DI EBBREZZA” NEI CONFRONTI DI:

-UN 50ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO VIA NAZIONALE ADRIATICA DEL COMUNE DI GATTEO (FC), SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,22 (UNOVRGVENTIDUE) G/L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA, AUTOVETTURA DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA GIUNTA SUL POSTO;

-UN 43ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,63 (UNOVRGSESSANTATRE) G/L.. PATENTE DI GUIDA NON RITIRATA, PERCHE’ MAI CONSEGUITA. AUTOVETTURA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA;

-UN 22ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DEL PROPRIO AUTOCARRO, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,65 (UNOVRGSESSANTACINQUE) G/L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA, AUTOCARRO, NON DI PROPRIETA’, AFFIDATO A PERSONADI FIDUCIA GIUNTA SUL POSTO;

-UN 63ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE TRENTO, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,08 (UNOVRGZEROOTTO) G/L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA, AUTOVETTURA DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA GIUNTA SUL POSTO;

-UN 43ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,20 (UNOVRGVENTI) G/L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA, AUTOVETTURA NON DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA GIUNTA SUL POSTO;

-UN 53ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 1,00 (UNO) G/L.. PATENTE DI GUIDA RITIRATA, AUTOVETTURA DI PROPRIETA’, AFFIDATA A SOCCORSO STRADALE DI FIDUCIA;

-UN 34ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTA VIA CRISPI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO È STATO RISCONTRATO POSITIVO CON UN TASSO DI 0,83 (ZEROVRGOTTANTATRE) G/L.. PATENTE DI GUIDA NON RITIRATA PERCHE’ MAI CONSEGUITA, AUTOVETTURA, DI PROPRIETA’, AFFIDATA A SOCCORSO STRADALE DI FIDUCIA E SOTTOPOSTA SIA A SEQUESTRO AMMINISTRAIVO AI FINI DELLA CONFISCA CHE A FERMO AMMINISTRATIVO.

4 (QUATTRO) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART.10 BIS DEL D.LGS. 286/1998 “INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO” NEI CONFRONTI DI:

-UN 25ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTA VIA CESENATICO, È RISULTATO IRREGOLARE SUL T.N. POICHE’ TRATTENUTOSI OLTRE IL TERMINE DEI TRE MESI CONSENTITI E, PERTANTO, È STATO MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N.;

-UN 37ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN VIA DELLA REPUBBLICA DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), È RISULTATO IRREGOLARE SUL T.N. POICHE’ TRATTENUTOSI OLTRE IL TERMINE DEI TRE MESI CONSENTITI E, PERTANTO, È STATO MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N.;

-UNA 60ENNE, LA QUALE, CONTROLLATA DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTO VIALE DELLE NAZIONI, È RISULTATA IRREGOLARE SUL T.N. POICHE’ TRATTENUTASI OLTRE IL TERMINE DEI TRE MESI CONSENTITI E, PERTANTO, È STATA MUNITA DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA, AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N.;

-UNA 37ENNE, LA QUALE, CONTROLLATA DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTO VIALE TRENTO, IN QUALITA’ DI PASSEGGERA A BORDO DI AUTOVETTURA CONDOTTA DA ALTRA PERSONA, È RISULTATA IRREGOLARE SUL T.N. POICHE’ TROVATA PRIVA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E, PERTANTO, È STATA MUNITA DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N..

1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 495 C.P. “FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITA’ O SU QUALITA’ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI” NEI CONFRONTI DI UN 37ENNE STRANIERO, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN VIA DELLA REPUBBLICA DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE HA FORNITO GENERALITA’ DI ALTRO FAMILIARE, VENENDO SUCCESSIVAMENTE IDENTIFICATO MEDIANTE RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI E DEFERITO IN S.L. ALL’A.G…

4 (QUATTRO) VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 75 D.P.R. 309/90 ”CONDOTTE INTEGRANTI ILLECITI AMMINISTRATIVI” NEI CONFRONTI DI:

-UNA 23ENNE, LA QUALE, CONTROLLATA DA MILITARI DELLA STAZIONE DI LONGIANO (FC) IN QUELLA VIA EMILIA, E’ STATA SORPRESA IN POSSESSO DI GR. 0.50 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

-UN 34ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) IN QUESTO VIALE GIARDINI AL MARE, E’ STATO SORPRESO A FUMARE UNO SPINELLO CONFEZIONATO CON SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH” E SPONTANEAMENTE HA SUCCESSIVAMENTE CONSEGNATO ULTERIORI GR. 1,50 DELLA MEDESIMA SOSTANZA STUPEFACENTE;

-UN 20ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) IN QUESTA P.ZZA COSTA, SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE È STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 2 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

-UN 39ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI LONGIANO (FC) IN QUELLA VIA EMLILIA, È STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 1 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “AMFETAMINA”.

9 (NOVE) PATENTI DI GUIDA RITIRATE;

19 (DICIANNOVE) INFRAZIONI AL C.D.S. CONTESTATE;

16 (SEDICI) PERQUISIZIONI/ISPEZIONI PERSONALI E/O VEICOLARI EFFETTUATE;

185 (CENTOTTANTACINQUE) PERSONE CONTROLLATE;

4 (QUATTRO) ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI.

IL COMANDANTE

(Magg. Flavio Annunziata)