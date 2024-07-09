Cesenatico. Controllo del territorio dei carabinieri: ritirate cinque patenti di guida

ALL’ESITO DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE, DISPOSTO DA QUESTA COMPAGNIA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CORRELATI ALLA C.D. “NOTTE ROSA” ED EFFETTUATO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PIÙ PATTUGLIE DELLE STAZIONI DIPENDENTI, DEL N.O.RM. E DI SQUADRA DI INTERVENTO OPERATIVO DEL 5° REGGIMENTO CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI:
- 1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 4 L.110/1975 “PORTO ABUSIVO DI ARMI E/O OGGETTI ATTI AD OFFENDERE” NEI CONFRONTI DI UN 18ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) IN QUESTA VIA SAFFI, E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI UNO SPINELLO CONFEZIONATO CON SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH” MISTA A TABACCO DEL PESO DI GR.1,80 (UNOVRGOTTANTA) E, SOTTOPOSTO A SUCCESSIVA PERQUISIZIONE PERSONALE, DI ULTERIORI GR. 2,80 (DUEVRGOTTANTA) DI ANALOGA SOSTANZA OCCULTATA ALL’INTERNO DEGLI INDUMENTI, NONCHE’ DI UN COLTELLO AVENTE LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI CM 16 (SEDICI), DEL CUI POSSESSO NON HA FORNITO GIUSTIFICAZIONE.
- 1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART.10 BIS DEL D.LGS. 286/1998 “INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO” NEI CONFRONTI DI UN 37ENNE MAROCCHINO, IN ITALIA SENZA FISSA DIMORA, CELIBE, DISOCCUPATO, CENSITO PENALMENTE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) IN QUELLA VIA N. SAURO N.21, È RISULTATO IRREGOLARE SUL T.N. POICHE’ TRATTENUTOSI OLTRE IL TERMINE DEI TRE MESI CONSENTITI E, PERTANTO, È STATO MUNITO DI BIGLIETTO D’INVITO A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FORLÌ-CESENA AL FINE DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL T.N.;
- 1 (UNO) DEFERIMENTO IN S.L. EX ART.14 CO. 5 TER DEL D.LGS. 286/1998 “TRATTENIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL QUESTORE” NEI CONFRONTI DI UN 41ENNE MAROCCHINO, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) IN QUELLA VIA N. SAURO, È RISULTATO INOTTEMPERANTE ALL’ORDINE DEL QUESTORE DI POTENZA DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE ENTRO GG. 7 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO.
- 7 (SETTE) VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 75 D.P.R. 309/90 ”CONDOTTE INTEGRANTI ILLECITI AMMINISTRATIVI” NEI CONFRONTI DI:
UN 22ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) MENTRE STAVA PERCORRENDO A PIEDI QUESTA VIA MAZZINI, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 1,50 (UNOVRGCINQUANTA) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
UN 49ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DEL DIPENDENTE N.O.RM. ALL’INTERNO DI UN HOTEL DI QUESTO CENTRO A SEGUITO DI RICHIESTA D’INTERVENTO FORMULATA DAL TITOLARE PER L’ATTEGGIAMENTO ALTERATO DELL’UOMO, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 1 (UNO) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
UN 27ENNE ED UN 30ENNE, I QUALI, CONTROLLATI DA MILITARI DELLA STAZIONE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) MENTRE SI TROVAVANO IN QUELLA P.ZZA PERTINI, SONO STATI TROVATI IN POSSESSO DI COMPLESSIVI GR. 5 (CINQUE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
UN 27ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DEL DIPENDENTE N.O.RM. PRESSO UNO STABILIMENTO BALNEARE DI QUESTO CENTRO, SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE, E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 10 (DIECI) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
UN 27ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI LONGIANO (FC) NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 2,80 (DUEVRGOTTANTA) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
UN 28ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE DI CESENATICO (FC) MENTRE STAVA PERCORRENDO A PIEDI QUESTO VIALE GIARDINI AL MARE, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 2 (DUE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;
- 5 (CINQUE) PATENTI DI GUIDA RITIRATE;
- 23 (VENTITRE) INFRAZIONI AL C.D.S. CONTESTATE;
- 26 (VENTISEI) PERQUISIZIONI/ISPEZIONI PERSONALI E/O VEICOLARI EFFETTUATE;
- 211 (DUECENTOUNDICI) PERSONE CONTROLLATE;
- 6 (SEI) ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI.
IL COMANDANTE
(Magg. Flavio Annunziata)