Cesenatico. Denunciato un uomo per coltivazione di marijuana in casa di un’anziana

I carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno avviato un’azione legale contro un cinquantacinquenne accusato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo una segnalazione da parte di una badante, che ha notato un persistente odore sospetto proveniente dall’abitazione di un’anziana signora di cui si prende cura.

Nel corso di un intervento mirato, i militari hanno rinvenuto una pianta di marijuana all’interno di una serra domestica, dotata di impianto di illuminazione e fertilizzanti. Durante la perquisizione, sono stati trovati anche circa 17 grammi di marijuana già essiccata e pronta per l’uso.

Le indagini hanno rapidamente portato alla luce il fatto che la coltivazione fosse effettuata da un familiare convivente della donna anziana, il quale, pur non avendo precedenti penali, ha riconosciuto la coltivazione come destinata esclusivamente al proprio uso personale. Il materiale sequestrato è stato affidato alla competente autorità, mentre l’uomo è stato denunciato per la violazione della legge sulle sostanze stupefacenti.