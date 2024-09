Cesenatico. Divieto di accesso per un cittadino rumeno dopo atti di disturbo

Il questore di Forlì-Cesena ha emesso un provvedimento che vieta a un cittadino rumeno l’accesso a determinate aree del comune di Cesenatico, in risposta a una richiesta della Polizia locale, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

L’uomo è stato inizialmente allontanato da una piazza del centro storico dopo essere stato sorpreso a urinare in un’area affollata, nota per la sua frequentazione da parte di famiglie. Nonostante il divieto di rientro per 48 ore, il giorno successivo è stato nuovamente trovato nella stessa zona, portando alla segnalazione al questore da parte delle autorità.

Le indagini hanno rivelato che l’individuo era già noto alle forze dell’ordine per comportamenti molesti, contribuendo a generare disagio tra i cittadini. Il documento del questore descrive le sue azioni come una minaccia alla sicurezza pubblica e un ostacolo alla fruizione degli spazi comuni. Per questo motivo è stato deciso un divieto di accesso al centro città per un anno; in caso di violazione, l’uomo potrebbe affrontare una pena detentiva fino a un anno.

In aggiunta, l’Ufficio immigrazione sta valutando le procedure per l’eventuale espulsione del cittadino rumeno dal territorio nazionale.