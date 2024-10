Cesenatico. “Donna in-Difesa”: torna il corso gratuito di autodifesa femminile

Il Centro Donna di Cesenatico insieme all’Associazione Crisalide ODV organizzano il corso che comincerà lunedì 4 novembre alla palestra Dream Fitness Club.

Cesenatico, 30 ottobre 2024_ Dopo il successo degli anni scorsi, torna “Donne in-Difesa”, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie. Il corso è organizzato dal Centro Donna Cesenatico e Associazione Crisalide ODV per aiutare le donne del territorio con la collaborazione della Palestra Dram Fitness Club.

Il corso inizia lunedì 4 novembre, per info e iscrizioni si può chiamare il numero 0547/075806. Le date del corso sono 4 novembre, 11 novembre, 18 novembre, 29 novembre, 2 dicembre sempre alle 19.30. Le lezioni si tengono tutte alla palestra Dream Fitness Club in via SS Adriatica 2197 a Cesenatico.

