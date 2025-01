Cesenatico è diventata “Città che legge”. Il riconoscimento è stato ottenuto per l’anno 2025 e 2026 con la certificazione rilasciata dal Centro per il Libro e la Lettura

Cesenatico, 9 gennaio 2025_Cesenatico è una “Città che legge” e adesso il riconoscimento è diventato ufficiale grazie al riconoscimento ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura che ha premiato la città sia per l’anno 2025 che per l’anno 2026. La qualifica – sostenuta anche dall’ANCI – promuove e valorizza i comune che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio, riconoscendo e sostenendo la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Tra i requisiti necessari ci sono quelli di avere una biblioteca comunale, librerie attive sul territorio, festival letterari e di aver firmato un patto per la lettura. Il Comune di Cesenatico lo ha fatto nei mesi scorsi creando una rete di collaborazione tra il comune e numerose realtà territoriali, sia pubbliche che private. Con il Patto, stabilendo una collaborazione permanente tra tutti i futuri firmatari, al fine di valorizzare la diversità territoriale presente nella città attraverso azioni congiunte, condivise e partecipate.

Il riconoscimento di “Cesenatico città che legge” riserva l’opportunità di partecipare al bando dallo stesso nome che premia progetti di promozione della lettura attraverso l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli

«Cesenatico è una città che ha nelle sue vene una grande tradizione letteraria a tutto tondo e basta affacciarsi sul nostro Porto Canale con Casa Moretti o fare un giro davanti alla scuola media dedicata a Dante Arfelli. In questi anni con la Biblioteca Comunale abbiamo fatto un grande lavoro che ci ha portato a ottenere nuovamente questa qualifica che ci permetterà di partecipare a bandi preziosi continuando l’impegno per la diffusione della lettura», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Questo riconoscimento è molto importante per Cesenatico e arriva grazie al grande lavoro che è stato svolto da tutti i tecnici comunali, in particolare chi lavora con impegno e costanza all’interno della nostra biblioteca. Prendiamo “Cesenatico città che legge” come nuovo punto di partenza per intensificare e migliorare ancora le tantissime iniziative che animano uno dei poli culturali più importanti della nostra città», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.

Comune di Cesenatico