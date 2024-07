Cesenatico. Fermati dai carabinieri due nordafricani privi di permesso di soggiorno: entrambi già espulsi dal territorio nazionale. Disposto il rimpatrio

DURANTE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE, PERSONALE DEL DIPENDENTE N.O.RM. – ALIQUOTA RADIOMOBILE HA PROCEDUTO, NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CESENATICO, AL CONTROLLO DI UN’AUTOVETTURA A BORDO DELLA QUALE ERANO PRESENTI ALCUNI CITTADINI STRANIERI. NEL CORSO DEL CONTROLLO È EMERSO CHE DUE DEI PASSEGGERI ERANO PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E, PERTANTO, SONO STATI CONDOTTI PRESSO GLI UFFICI DI QUESTA COMPAGNIA DOVE, ALL’ESITO DEI RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI, È EMERSO CHE ENTRAMBI, UN 30ENNE ED UN 26ENNE NORDAFRICANI, ERANO DESTINATARI DI PROCEDIMENTO DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE. AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DI RITO, I DUE STRANIERI SONO STATI ACCOMPAGNATI DA PERSONALE DI QUESTO COMANDO PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER I RIMPATRI DI GRADISCA D’ISONZO (GO), PER IL SUCCESSIVO RIMPATRIO NEL LORO PAESE DI ORIGINE.

DURANTE IL PERIODO ESTIVO SARANNO INTENSIFICATI I SERVIZI DI PREVENZIONE SVOLTI DA PERSONALE DI QUESTA COMPAGNIA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI EPISODI DI CRIMINALITA’ E DI DEGRADO URBANO, ANCHE MEDIANTE L’IMPIEGO DI UNA SQUADRA DI INTERVENTO OPERATIVO DEL 5° REGGIMENTO CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”, IMPEGNATA NELLA GIURISDIZIONE DI QUESTO COMANDO FINO AL 31 LUGLIO P.V., NONCHE’ MEDIANTE L’IMPIEGO DI UNA PATTUGLIA DI MOTOCICLISTI DELLA DIPENDENTE ALIQUOTA RAIOMOBILE CHE CONSENTIRA’ UNA MAGGIOR RAPIDITA’ DI INTERVENTO ED UNA PIU’ CAPILLARE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO.

IL COMANDANTE

(Magg. Flavio Annunziata)