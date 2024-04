Cesenatico. Furto da € 1000 euro e tre biciclette: identificato dalla Polizia Locale

L’uomo si era introdotto all’interno di un camping nei primi giorni di aprile

Cesenatico, 15 aprile 2024_Intervento degno di nota quella della Polizia Locale di Cesenatico che ha identificato l’uomo autore di un furto da € 1000 e tre biciclette – di cui due a pedalata assistita – operato all’interno di un camping della zona i primi giorni di aprile. A seguito dell’individuazione fotografica, l’uomo – pluripregiudicato e già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione – è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.

I fatti

Il nucleo Antidegrado durante l’ordinaria attività di controllo si è imbattuto in una discussione molto animata tra un uomo e una donna nella zona di Ponente. Il primo, soggetto noto al nucleo, pluripregiudicato per reati specifici e già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G, veniva riconosciuto dalla donna come il presunto autore di un furto di bicicletta consumato alcuni giorni prima. La successiva attività d’indagine ha permesso di accettare che lo stesso in più occasioni si era recato presso un camping della zona dove, nel pomeriggio del 4 aprile, approfittando della temporanea assenza della titolare, si era introdotto all’interno della struttura sottraendo denaro contante per un importo di € 1000 e tre biciclette delle quali 2 a pedalata assistita.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Complimenti ai nostri agenti per questa intervento importante sul territorio. Oltre al valore dell’azione in sé penso che sia un ottimo modo di cominciare la stagione entrante, dando alla cittadinanza la prova e il segnale della presenza costante sul territorio», le parole dell’assessore Muro Gasperini.

«L’intervento dimostra che la Polizia Locale di Cesenatico è presente sul territorio e proprio in quest’ottica si inseriscono i controlli nell’area della stazione e dei giardini al mare con il supporto delle pattuglie che si muovono in moto», il commento del comandante Rizzo.