Cesenatico. Il bilancio 2024 dell’attività della Polizia Locale

Cesenatico, 1° febbraio 2025_ La Polizia Locale di Cesenatico ha diramato in questi giorni il consueto report sull’attività svolta durante il 2024, un anno intenso e ricco di eventi per la città che ha visto il corpo molto impegnato nei suoi vari settori di competenza.

Il lavoro

Gli agenti hanno lavorato su due turni nel periodo invernale e su tre turni nel periodo primaverile ed estivo con un’importante estensione oraria fino alle tre di notte in tutti i fine settimana di luglio e di agosto. Questa nuova copertura è stata possibile grazie agli investimenti dell’Amministrazione Comunale e alla partecipazione al bando regionale “La sicurezza nei luoghi della movida”. Durante il 2024 sono state acquistate le bodycam, un veicolo dotato di cella di sicurezza e un etilometro di ultima generazione. L’innalzamento del livello di operatività del Comando ha consentito di garantire una risposta efficace ed immediata alle esigenze di una realtà territoriale come quella di Cesenatico dove, specie nel periodo estivo, è indispensabile garantire un presidio costante nelle aree della movida.

Il personale del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria ha proceduto all’arresto di 6 persone per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti ed al deferimento in stato di libertà di 42 persone per reati legati al patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti. Proprio in questa direzione e cioè al contrasto dei fenomeni di uso e spaccio di sostanze stupefacenti si segnala l’introduzione dell’unità cinofila con l’arruolamento di “Yuma”, cucciolo di pastore tedesco attualmente in fase di addestramento presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale. Sono stati 12 gli ordini di allontanamento notificati che hanno contribuito all’adozione di idonee misure di prevenzione a carico di soggetti ritenuti “socialmente pericolosi”.

Il nucleo di Infortunistica Stradale e Pronto Intervento ha portato all’identificazione 5371 persone, 14 delle quali deferite all’Autorità Giudiziaria per reati stradali. In tema di infortunistica stradale il nucleo ha rilevato 235 sinistri, in aumento rispetto all’anno precedente ma con un netto calo del numero dei sinistri con feriti: 95 contro i 108 del 2023. Attraverso un importante investimento economico, gli agenti sono oggi dotati di tablet e sistemi di interfaccia con la Centrale Operativa che permettono una dematerializzazione degli atti ed un più semplice accesso ai rapporti di sinistro stradale grazie alla piattaforma online attualmente in fase di implementazione. In tema di rilevamento di velocità, il dispositivo Velox collocato sulla S.S. 16 ha azzerato il problema della incidentalità nel tratto discendente del cavalcavia registrando inoltre una riduzione delle violazioni da intendersi come un generico miglioramento delle condotte alla guida.

Il 2024 è stato anche un anno di grandi sfide anche in tema di manifestazioni pubbliche. Tra tutte, spicca ovviamente la partenza della tappa del Tour de France del 30 giugno dove sono scesi in campo 90 agenti grazie al supporto fornito dai Comandi limitrofi di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare. Sono state 15 le manifestazioni pubbliche e sportive che hanno registrato un impiego “straordinario” della Polizia Locale di Cesenatico. I mercati presidiati sono stati 120, le ispezioni commerciali 249, tutte a cura del Nucleo di Polizia Commerciale e tutela del Consumatore. Oltre al lavoro su strada, non va dimenticato l’impegno quotidiano ed indispensabile del personale impegnato negli uffici e che assolve ai numerosi compiti in materia di polizia amministrativa, logistica e contabile.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«L’attività della Polizia Locale è fondamentale per il presidio del territorio e per garantire la sicurezza dei cittadini. È un lavoro costante e quotidiano, di fiducia reciproca e di attenzione altissima verso ogni aspetto della vita pubblica. Siamo contenti di quanto è stato svolto nel 2024 e guardiamo al futuro con ancora più fiducia», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

«Voglio ringraziare tutti gli agenti che garantiscono standard qualitativi alti nella gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai rispettivi nuclei, tutti composti da uomini e donne animati da senso del dovere ed altissima professionalità. Sono tante le sfide che nel 2025 si trova ad affrontare il Comando di Polizia Locale tutte orientate nell’ottica della sicurezza e della vicinanza al cittadino. Vogliamo essere un corpo per la gente e tra la gente, un corpo che si avvicina alla popolazione anche attraverso i social network ed iniziative di educazione stradale ed alla legalità», il commento del comandante Alessio Rizzo.

Comune di Cesenatico