Cesenatico. La Polizia Locale interviene per salvare tre gattini gettati nei bidoni della spazzatura

L’unico sopravvissuto è stato adottato da Aura Casamenti, agente stagionale

Cesenatico, 11 luglio 2024_Una pattuglia delle Polizia Locale è intervenuta nei giorni scorsi in via Cesenatico dopo la segnalazione di alcuni cuccioli di gatto abbandonati nei bidoni della spazzatura. Gli agenti arrivati tempestivamente sul posto hanno subito liberato gli animali da dentro il sacco nero della spazzatura in cui erano stati rinchiusi: purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare; il terzo cucciolo invece è stato immediatamente soccorso e sottoposto alle prime cure veterinarie. Il lieto fine dell’intervento è stato scritto grazie alla generosità e all’affetto di Aura Casamenti – agente stagionale in servizio – che ha deciso di adottarlo.

Al Comando della Polizia Locale sono in corso le indagini per risalire all’autore del gesto grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.

Polizia Locale