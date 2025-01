Cesenatico. Lavori in corso per la riqualificazione del Molo di Levante

Investimento da € 1.500.000, ad eseguire le operazioni la ditta Pasqual Zemiro

Cesenatico, 16 gennaio 2025_ Sono in corso i lavori di riqualificazione delle banchine del Molo di Levante ad opera della ditta “Pasqual Zemiro” di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Gli operai specializzati stanno lavorando sulle banchine dopo che nel marzo scorso si è proceduto ala bonifica bellica che non ha portato esiti. Il maltempo di dicembre ha inoltre distrutto una parte della banchina di Ponente su cui dovrà intervenire.

L’investimento previsto è di € 1.500.000,00 che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

I lavori

I lavori si concentreranno sulla demolizione e sul rifacimento delle celle frangiflutti nella zona terminale della banchina – gli ultimi 50 metri di Molo, in corrispondenza del faro, al momento interdetti per motivi di sicurezza – e sulla sostituzione dei pistoni alla Porte vinciane. Poi si procederà alla costruzione del muretto antiesondazione dell’altezza di 96 centimetri sulla banchina a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante “La Baia” in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate sempre più violente e frequenti. Il nuovo muretto verrà costruito in cemento armato e si sta eseguendo una soluzione migliorativa con singole palancole accoppiate come i micropali. A completamento del muretto e di questo nuovo sistema di protezione verrà anche installata una speciale paratia in acciaio inox a difesa del territorio. Oltre al fondamentale valore strutturale e di difesa prodotto dal muretto, si impreziosirà il camminamento sulla banchina portuale, con nuova pavimentazione di pregio in pietra selce e pietra d’Istria, in perfetta armonia con il contesto paesaggistico.

Si procederà inoltre all’intervento sulle pareti verticali delle banchine di Levante a partire dalla Capitaneria di porto fino al termine del Molo: maquillage, scrostamento e ripristino delle facciate per un intervento strutturale ma anche estetico.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«L’intervento di riqualificazione delle banchine del molo è un’opera strategica e molto importante per una parte fondamentale della nostra città sia per quanto riguarda la sicurezza del territorio ma anche per quanto riguarda l’aspetto turistico e ricettivo. I lavori procederanno a una grande riqualificazione della banchina e alla costruzione del muretto di protezione e siamo alla fase operativa di un percorso iniziato con la candidatura al bando regionale e ala condivisione con tutti gli operatori coinvolti», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico