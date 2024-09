Cesenatico. Memorial Pantani: ecco tutte le modifiche alla viabilità previste il 13 e 14 settembre

Cesenatico, 12 settembre 2024_Sabato 14 settembre a Cesenatico torna il grande appuntamento del Memorial Pantani con alcune modifiche alla viabilità che interesseranno anche la giornata del 13 settembre.

I divieti di sosta e di circolazione

Divieto di sosta con rimozione su ambo i lati in viale Carducci, da via Torino fino a via Deledda, a partire dalle ore 15:00 del 13 settembre fino alle ore 19 del 14 settembre e in P.zza Marconi dalle ore 15 del 13 settembre fino alle ore 19 del 14 settembre compreso compreso il divieto di sosta con rimozione. Divieto di sosta con rimozione dalle 11 alle 17 del 14 settembre in viale Carducci da piazza A. Costa fino a via Torino (rotatoria compresa) e sempre in viale Carducci nel tratto compreso fra via Deledda fino a via Dante Alighieri (compresa), viale Dei Mille, da viale Roma fino a via Dante, viale Roma, nel tratto da Piazza Costa fino a via De Amicis, via Dante Alighieri, via Campone Sala nel tratto compreso da via Cesenatico a via Stradone Sala, via Stradone Sala nel tratto compreso da via Campone Sala a via Capannaguzzo, via Deledda, via Pirandello, via Svevo, via Quasimodo.

Divieto di transito in viale Carducci nel tratto compreso tra Via Torino e via Deledda a partire dalle ore 15 del 13 settembre fino alle ore 19 del 14 settembre. Inoltre, divieto di transito dalle 13 fino alle 17 del 14 settembre in viale Carducci da piazza A. Costa (rotonda compresa) fino a via Torino (rotatoria compresa) e, sempre viale Carducci, nel tratto compreso fra via Deledda e via Dante Alighieri (compresa), viale dei Mille, da Via Roma fino a Via Dante, Viale Roma da Piazza Costa a Via De Amicis (esclusa), Via Dante Alighieri. Il divieto di transito vige anche nel Divieto di transito nel cavalca-ferrovia di Via Dante Alighieri, a partire da via Litorale Marina fino a via A. Saffi dalle ore 14.30 fino alle ore 16.30 del 14 settembre con con adozione del senso unico alternato nella via Saffi – Bramante lato monte, nel tratto compreso fra l’innesto del cavalca-ferrovia su via Saffi e la via G. Romano, con relativo Divieto di sosta con rimozione.

Inoltre, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione a partire da 15 minuti prima del transito dei concorrenti previsto dalla tabella oraria più veloce nel tratto di strada di competenza del comune di Cesenatico fino al transito del veicolo di fine corsa.

Comune di Cesenatico