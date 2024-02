Cesenatico. Molestava clienti e dipendenti di un locale pubblico, arrestato dai carabinieri un 53enne

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno proceduto all’arresto di un individuo di nazionalità straniera di 53 anni per vari reati quali resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità personale. L’uomo, visibilmente alterato psicofisicamente, era stato segnalato per aver molestato clienti e dipendenti di un locale pubblico. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, l’individuo ha rifiutato di identificarsi e ha insultato pesantemente gli agenti, arrivando anche a spingerli e colpirli con calci alle gambe nel tentativo di sfuggire al controllo. Dopo essere stato portato in caserma e sottoposto alle procedure di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico. Successivamente, il giorno seguente, il suo arresto è stato convalidato e gli è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.