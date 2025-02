Cesenatico. Precisazione in merito al lancio di agenzia riguardante gravissimi fatti occorsi in una scuola dell’infanzia

Cesenatico, 18 febbraio 2025_ In merito a un lancio d’agenzia diffuso nelle scorse ore, il Comune di Cesenatico sente la necessità di precisare che i gravissimi fatti da ricondurre a un’educatrice non riguardano il territorio cittadino ma un comune del circondario. L’equivoco si è ingenerato perché a intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia con sede a Cesenatico. Nella profonda tristezza davanti a episodi come questi, un plauso va al grande lavoro delle forze dell’ordine che operano sul nostro territorio.