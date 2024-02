Cesenatico. Rifiuta il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento, arrestato marito violento

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie. La misura cautelare era stata emessa pochi giorni prima in seguito ad una denuncia per maltrattamenti presentata dalla donna. L’uomo, accusato di violenze domestiche, si era rifiutato di indossare il braccialetto elettronico e per questo motivo gli era stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena. Tuttavia, i carabinieri lo hanno sorpreso a bordo della sua auto mentre transitava su una strada del comune di San Mauro Pascoli, violando così la restrizione precedentemente stabilita. L’uomo è stato quindi fermato e portato in caserma a Cesenatico, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Il giorno successivo, dopo la convalida dell’arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in un altro comune dell’Emilia Romagna.