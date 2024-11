Cesenatico. Ruba una bicicletta elettrica e poi oppone resistenza: arrestato dalla Polizia Locale

Il veicolo è stato portato al comando dove il proprietario l’ha già recuperata apprendendo dai social della Polizia Locale del ritrovamento

Cesenatico, 12 novembre 2023_L’attività di controllo del territorio da parte degli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Cesenatico ha permesso di intercettare, nel pomeriggio del 12 novembre 2024, nelle adiacenze del supermercato Eurospin, un giovane cittadino tunisino, classe 2008, nell’atto di manomettere il catenaccio di una bici elettrica assicurata al palo della segnaletica verticale per poi impossessarsene. Il personale, che al fine di reprimere i reati di tipo predatorio, opera anche in abiti civili, si è immediatamente qualificato ma il giovane, salito a bordo del velocipede, si è dato alla fuga in direzione Ravenna dove alloggia presso una comunità per minori. Raggiunto dall’equipaggio ha dapprima aggredito uno degli operatori scagliando contro la bici e successivamente ha opposto una forte resistenza per sottrarsi al controllo. Immobilizzato e condotto presso il Comando di via Da Vinci, per il giovane, in Italia dall’agosto del 2024 ma già gravato da precedenti specifici, è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza a P.U. e furto aggravato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, dopo essere stato fotosegnalato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica del Comando di Polizia Locale di Cesena, il giovane è stato condotto presso il C.P.A. del capoluogo emiliano in attesa della convalida. Il velocipede è stato trasportato presso gli Uffici della Polizia Locale dove il proprietario l’ha già recuperata apprendendo dai social della Polizia Locale del ritrovamento . Nell’ottica di rendere maggiormente efficace ed efficiente il controllo del territorio, l’Amministrazione comunale ha recentemente firmato una convenzione con il Comune di Cesena e l’Unione Rubicone e Mare per la condivisione di uomini, mezzi ed attrezzature tra le polizie locali.

