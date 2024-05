Cesenatico. Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 10 mila articoli contraffatti

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha sequestrato oltre 10 mila articoli contraffatti, principalmente materiale elettrico non conforme alla normativa e potenzialmente pericoloso, in un punto vendita a Galeata. Due titolari sono stati denunciati per commercio di prodotti con segni falsi. A Cesenatico, sono stati sequestrati oltre 700 articoli contraffatti, inclusi capi d’abbigliamento con logo falso e bigiotteria pericolosa. A Mercato Saraceno, sono stati sequestrati circa 100 paia di occhiali da sole contraffatti. Gli interventi mirano a combattere la contraffazione e proteggere i consumatori da prodotti dannosi, garantendo un mercato competitivo e onesto.