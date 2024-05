Che cosa è la SATIRA? E perchè è così importante! … anche a San Marino

La satira è una forma di espressione artistica che, attraverso l’uso dell’ironia, della parodia e dell’umorismo, mira a criticare e mettere in luce i difetti, le contraddizioni e le ipocrisie della società, della politica e delle istituzioni. In Italia il diritto alla satira è tutelato dalla Costituzione, che garantisce la libertà di espressione. Lo stesso a San Marino con diverse sentenze le quali prevedono la non punibilità del reato di diffamazioni quanto la satira si rivolge alla politica ed ai politici, indipendentemente dal sesso.

La giurisprudenza italiana ha più volte ribadito l’importanza della satira come strumento di critica sociale e politica, sottolineando la necessità di proteggerla anche quando può risultare scomoda o offensiva. L’articolo 21 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, inclusa la satira. Questo principio costituzionale è stato spesso richiamato dai tribunali per difendere le opere satiriche.

Sentenza, tra le altre, della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione italiana ha stabilito in diverse sentenze che la satira gode di una particolare protezione in quanto espressione di libertà di pensiero e critica. In una sentenza del 2006 (n. 7068/2006), la Corte ha affermato che la satira può avvalersi di un linguaggio volutamente esagerato e paradossale, che non deve essere interpretato alla stregua delle normali regole della comunicazione.

Carattere provocatorio e irriverente: La satira è per sua natura provocatoria e irriverente, e il suo linguaggio esagerato è considerato accettabile nei limiti della libertà di espressione. I giudici hanno riconosciuto che la satira può utilizzare espressioni forti e stilisticamente aggressive. Le figure pubbliche, in particolare i politici, devono accettare un livello più alto di critica e satira rispetto ai cittadini privati. La giurisprudenza italiana ha stabilito che chi ricopre incarichi pubblici è soggetto a un controllo più rigoroso da parte della satira, proprio per il ruolo che svolge nella società.

A San Marino, la satira è trattata con un approccio che rispetta la libertà di espressione, analogamente a quanto avviene in molte democrazie occidentali. La Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese del 1978 garantisce questo diritto, che include anche la satira come forma di espressione artistica e critica sociale. I politici ed i personaggi pubblici sono soggetti a un livello maggiore di critica rispetto ai cittadini privati, riflettendo un principio comune nelle democrazie che riconosce l’importanza della critica pubblica per il buon funzionamento delle istituzioni.