Che succede ad Adolfo? … di Sergio Pizzolante

Mi piaceva Urso al Made in Italy.

Mi piaceva Urso, anzi mi piace.

Quando Berlusconi fece il grande errore di portare An dentro il PDL, Urso mi tranquillizzava un po’.

Quella invasione di fascistini mi metteva a disagio. Molto.

Portavano dentro quella che era stata Forza Italia, partito liberale di massa nelle intenzioni, canotto di salvataggio dei profughi( come me…) del Pentapartito, contraerea anti giustizialista, salotto del cazzeggio intellettuale di menti eccelse, da Colletti a Ferrara, partito monarchico e anarchico, nel quale tutti facevano quello che volevano, con massima attenzione a quel che desiderava il monarca…portavano un umore correntizio cupo.

Salvo eccezioni.

Avevano portato le loro sette, sotto forma di correnti, nelle quali si erano riparati per mezzo secolo, per legittima autodifesa da un mondo che li teneva in disparte, senza parte, dentro l’anarchia berlusconiana, con la pretesa di dare le loro regole al capo anarchico.

A Berlusconi e ai berluschini.

Cioè, ad esempio, tu dovevi candidare uno a sindaco di Rimini? Lo cercavi, lo trovavi, poi arrivavano loro, con la complicità dei nostri, ormai “assuefatti alla nuova razza”, e ti dicevano no! No quel posto spetta alla corrente di Gasparri! Tipo. Non ad An, no, alla corrente di An, di.