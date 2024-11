“Mamma ho perso il telefono”: Attenzione a SMS come questi. Si spacciano per parenti in difficoltà, ma in realtà è un raggiro per chiedere bonifici con il pretesto di aiutare a ricomprare un nuovo smartphone. “Ho capito subito che era una truffa, ma ho voluto dargli corda per avere più elementi nel caso vogliate avvertire il pubblico”, grazie alla spettatrice che lo ha segnalato. Ci sono altre truffe simili?