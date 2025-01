Pierina Paganelli: Terminata l’udienza in Cassazione sulla scarcerazione di Louis Dassilva, unico indagato per omicidio. “Se il nostro ricorso sarà accolto, possibile rinvio al Riesame per una nuova valutazione degli atti alla luce delle deduzioni difensive”, l’avvocato Andrea Guidi all’uscita. Era lui l’uomo ripreso dalla cam 3? Atteso il nuovo confronto. Questa sera a “Chi l’ha visto?” le ipotesi degli spettatori.