“Salve posso parlarle un attimo”: Attenzioni a messaggi come questo su WhatsApp. Promettono guadagni in cambio di collaborazioni sui social, ma è un tentativo di truffa chiamata task-scam per svuotare il conto delle vittime. Non condividere mai i propri dati bancari e bloccare immediatamente questi numeri sconosciuti con prefissi esteri. Ci sono altre segnalazioni?