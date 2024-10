Chi rappresenterà San Marino alla Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo? Via alle selezioni. Aperto fino al 31 ottobre un bando per registi, scultori, performer, designer, musicisti, chef e non solo 

Saranno al massimo tre le opere che rappresenteranno il Titano alla ventesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, selezionate attraverso un bando, in scadenza il 31 ottobre, aperto ai sammarinesi fra i 18 e i 34 anni, nonché a studenti ed ex della stessa fascia d’età iscritti all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino o già laureati.

Spazio ad artisti multidisciplinari e visivi, registi, scrittori, performer, musicisti, designer e chef creativi, che potranno partecipare anche in gruppi: verranno individuati al massimo sei sammarinesi e tre ragazzi fra gli studenti e i laureati dell’Ateneo.

Le opere e le performance selezionate verranno esposte a Nova Gorica, in Slovenia, dal 31 maggio a fine giugno 2025 nell’ambito di una manifestazione che coinvolgerà anche la città di Gorizia, in Italia. I selezionati verranno ospitati dall’inizio della rassegna al 4 giugno.

“Questo evento, conosciuto a livello internazionale con l’acronimo BJCEM, è stato il trampolino di lancio di importanti artisti e rappresenta una bella occasione di condivisione e formazione per presentare il proprio progetto di fronte a curatori ed esperti in una vetrina di ampio respiro”, spiega Karen Venturini per l’Università di San Marino.

“Il tema della Biennale, dal titolo Mediterranea 20, è quello dei confini. Non a caso si svolgerà in due città, Gorizia e Nova Gorica, martoriate da cancelli, muri e inferriate previsti per mantenere delle distanze quasi inesistenti fra due territori, culture, nazioni e religioni. Sono attese dunque opere che ruotano attorno ai temi dell’abbattimento dei confini e della costruzione di identità”.

Tre le dimensioni suggerite dai curatori del bando: forum, forme e cibo. “L’arte – conclude Venturini – non richiede a chi ne fruisce la necessità di parlare la stessa lingua perché implica un codice universale. È quindi uno strumento che può essere utilizzato per andare oltre i confini e i conflitti”.

Nel 2021 la Biennale si è svolta proprio a San Marino nell’ambito di un percorso che dal 1985 ha toccato realtà come Barcellona, Bologna, Valencia, Lisbona, Torino, Roma, Sarajevo, Atene, Napoli, Bari e la Regione Puglia, Skopje, Salonicco e Roma, Ancona, Milano, Tirana e Durazzo.

Per richiedere il bando e informazioni: mediterraneabiennale@gmail.com k.venturini1@unirsm.sm gallerianazionale@pa.sm mediterranea@bjcem.org