“Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati”, bomba di Dagospia

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, il rapper se ne sarebbe andato di casa domenica scorsa

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: a lanciare la bomba è Dagospia. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato secondo quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino,. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato, si legge ancora. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, tra i due ci sarebbe stato un gioco di recriminazioni, in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi.

Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine – sostiene ‘Dago’ – sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca.

Né conferme né smentite, arrivano al momento dagli uffici stampa di Fedez e di Chiara Ferragni. Dal quartier generale di TBS l’ufficio stampa di Chiara Ferragni, oppone un ferreo “no comment”. Stessa risposta arriva dall’ufficio di stampa di Fedez. Mentre Fabio Fazio annuncia sui social che Chiara Ferragni sarà sua ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ domenica 3 marzo.

Anche sui social dei due per ora nessun riferimento alla crisi o alla notizia della crisi. Ma se qualche giorno fa non era passata inosservata su Instagram la foto delle mani di Chiara ritratte senza anelli (e senza fede), oggi i follower leggono con altri occhi due storie pubblicate dall’imprenditrice ieri sera: una mostra una dedica ricevuta su un libro (“Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere. Ti voglio bene”, si legge) e l’altra mostra una pagina su cui è scritto in inglese “Il potere non è lì fuori, è dentro di te” che la Ferragni ha commentato in sovrimpressione con un “per chiunque avesse bisogno di ascoltare questo”. Stamattina, poi, un video che la ritrae alla prese con la ginnastica.

Anche sui social di Fedez nessun riferimento alla vicenda ma diverse storie di Instagram dedicate alla puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio e all’intervista realizzata da Fedez ad Olivier François per il podcast Wolf.

